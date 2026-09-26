FOTO I VIDEO Gripe danas pune knjiga, autora i čitatelja: Splitski kantun okupio čak 28 sudionika

Mediteranski festival knjige i ove subote potvrđuje koliko Split voli knjigu – Gripe su tijekom dana privukle brojne posjetitelje, a bogat program donio je niz susreta, promocija i radionica za sve generacije. Posebnu pažnju ponovno je privukao Splitski kantun, koji je ove godine okupio čak 28 splitskih autora i nakladnika.

Subota na devetom Mediteranskom festivalu knjige protječe u znaku knjige, druženja i dobre atmosfere. Od jutarnjih programa za najmlađe do poslijepodnevnih susreta s poznatim autorima, Gripe su danas jedno od življih splitskih mjesta susreta ljubitelja pisane riječi.

Posebna priča ovogodišnjeg Festivala svakako je Splitski kantun, koji iz godine u godinu raste. Nakon četiri sudionika na prvom izdanju i 19 prošle godine, ove ih je godine čak 28. Dalmacija Danas već je pisala o inicijativi sestara Kate Bošković i Mirjane Bošković Smrekar, koja je malim splitskim nakladnicima i samostalnim autorima omogućila zajednički nastup i veću vidljivost.

A upravo su se druženja autora s čitateljima pokazala kao pun pogodak. Na Kantunu se tijekom Festivala susreću autori, ilustratori, prevoditelji, urednici i nakladnici, razgovara se o knjigama, potpisuju primjerci, razmjenjuju dojmove i – možda najvažnije – stvaraju nova poznanstva između onih koji knjige stvaraju i onih koji ih čitaju.

Subotnji program donio je niz zanimljivih sadržaja. Na velikoj pozornici predstavljeni su naslovi Lorne Stemberger Marić i Vjekoslave Huljić, a poslijepodne su uslijedili susreti s Igorom Čokom, Đurđicom Čilić te Zoranom Vakulom i Krešimirom Biukom. Vrhunac večeri rezerviran je za norveškog književnika Joa Nesbøa, koji predstavlja roman Završni kadar, nakon čega slijedi i potpisivanje knjiga.

Ni najmlađi nisu ostali po strani. Program je ponudio čitanje priča, modeliranje glinom, Kamišibaj predstave, kreativnu radionicu, strip i karikaturu te STEM radionicu Escape room. Za mlade i odrasle pripremljena je i radionica o tehnikama opuštanja stresa od javnog nastupa.

Da je interes za MFK velik, pokazuje i činjenica da je prošlogodišnje izdanje privuklo oko 26 tisuća posjetitelja, dok su organizatori ove godine očekivali još veći odaziv. Deveto izdanje okupilo je više od 50 izlagača, a program uključuje više od 60 radionica za djecu, mlade i odrasle.

I dok se subotnji program približava svojoj velikoj završnici, jedno je već jasno – knjiga je ponovno pokazala da u Splitu ima svoju vjernu publiku. A Splitski kantun, sa svojih rekordnih 28 sudionika i brojnim živim susretima, pokazuje koliko snažna može biti priča kada se lokalni autori i nakladnici okupe oko zajedničke ideje.