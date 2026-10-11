FOTO I VIDEO Goran Bare nije zaboravljen: Stotine ljudi okupile se u Zagrebu njemu u čast

Nekoliko stotina građana okupilo se večeras, u nedjelju 11. listopada, u Novom Zagrebu kako bi odali počast legendarnom hrvatskom rock-glazbeniku i frontmenu grupe Majke, Goranu Bari, koji je preminuo prije dva dana.

Brojni obožavatelji, prijatelji i ljubitelji njegove glazbe došli su se oprostiti od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatske rock-scene, čije su pjesme obilježile generacije.

Oproštaj uz pjesme koje su obilježile generacije

Okupljanje je organizirano u Parku Vjekoslava Majera u novozagrebačkom naselju Sopot, a inicijativa je pokrenuta putem Facebook grupe "Goran Bare & Majke". Organizatori su pozvali građane da ponesu lampione, a glazbenike da sa sobom donesu instrumente kako bi se od Bareta oprostili upravo onako kako je proveo najveći dio života – uz glazbu. Podsjetimo, građani su već u petak, nakon vijesti o njegovoj smrti, počeli ostavljati svijeće i lampione ispred zgrade u kojoj je živio.

Rock legenda

Goran Bare rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima. Krajem 1984. osnovao je grupu Majke, koja je tijekom sljedećih desetljeća postala jedan od najvažnijih sastava hrvatske rock-scene. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i pjesme poput "Teške boje", "Vrijeme je da se krene", "Mene ne zanima" i "Budi ponosan". Osim rada s Majkama, ostvario je i uspješnu samostalnu karijeru, među ostalim s pratećim sastavom Plaćenici.

Preminuo u 62. godini života

Goran Bare preminuo je u petak, 9. listopada 2026. godine, u 62. godini života. Njegovo beživotno tijelo oko 13 sati pronašli su članovi benda u njegovu zagrebačkom stanu.