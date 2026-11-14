FOTO I VIDEO Zastave, svijeće i povorka kroz centar Splita: Održan mimohod u spomen na Franu Tentu. Pogledajte prizore

U središtu Splita ove je subote održan mimohod u spomen na Franu Tentu, mladića koji je 1948. godine, u dobi od samo 20 godina, preminuo u zatvoru u Lepoglavi. Sudionici su se okupili na Prokurativama, odakle je povorka, uz hrvatske zastave i svijeće, krenula kroz centar grada prema Marjanu.

Okupljanje na Trgu Republike, poznatijem kao Prokurative, započelo je oko 16.30 sati, dok je mimohod krenuo u 18 sati. Sudionici su se okupili kako bi odali počast Frani Tenti, čija je životna priča povezana s političkim progonima u poslijeratnoj Jugoslaviji. Povorka sa zastavama i svijećama kretala se kroz središte Splita prema Marjanu, mjestu koje ima posebno značenje u priči o događajima iz travnja 1947. godine.

Sudionicima dijelili upute, među predviđenim povicima i "Smrt, smrt, komunizmu smrt"

Posebnu pozornost prije početka mimohoda privukli su papiri koje su na Prokurativama dobivali i prolaznici zatečeni na okupljanju. Na njima su bile otisnute upute za sudjelovanje u povorci, pravila ponašanja te popis povika predviđenih tijekom kretanja prema Marjanu. Među navedenim povicima našli su se "Frane Tente – s nama je", "Mučenik Frane Tente – s nama je" i "Smrt, smrt, komunizmu smrt", uz napomenu da se svaki od njih treba ponoviti tri puta. Na popisu su bile i riječi pjesme "Marjane, Marjane" te povik "Živjela Hrvatska". Riječ je o unaprijed pripremljenom popisu, a ne o potvrdi da su svi navedeni povici doista izvikivani tijekom mimohoda.

Stroga pravila ponašanja i komunikacije s medijima

Na drugoj strani podijeljenih papira nalazilo se 12 pravila kojih su se sudionici trebali pridržavati. Organizatori su naglasili da mimohod mora proteći dostojanstveno, bez vrijeđanja građana, provociranja i govora mržnje. Zabranjena je bila konzumacija alkohola i drugih opojnih sredstava, dok se od sudionika tražilo da tijekom kretanja izbjegavaju pušenje, jedenje i korištenje mobitela ako bi time ometali povorku. Posebno je zanimljiva bila odredba prema kojoj sudionici nisu smjeli samostalno davati izjave novinarima. Za službenu komunikaciju s medijima bila je zadužena isključivo osoba koju odredi organizator.

Isticanje zastava, transparenata i drugih simbola također je bilo dopušteno samo uz prethodnu suglasnost organizatora. Stranački znakovi, zabranjeni simboli i obilježja stranih ideologija bili su izričito zabranjeni.

Zašto je Marjan važan u priči o Frani Tenti?

Odredište mimohoda nije odabrano slučajno. Upravo se uz Marjan povezuje događaj iz noći s 9. na 10. travnja 1947. godine, kada je skinuta jugoslavenska zastava i istaknuta hrvatska trobojnica bez crvene zvijezde. Akcija je izvedena na godišnjicu proglašenja Nezavisne Države Hrvatske, a godinama se u javnosti povezivala s Franom Tentom. Međutim, arhivski dokumenti koje je proučavala povjesničarka Blanka Matković pokazuju da Tente nije bio osuđen zbog samog skidanja jugoslavenske zastave. Za taj čin osuđen je Frane Bettini, dok je Tente odgovarao zbog drugih aktivnosti, među kojima su bili širenje protudržavnih letaka, iscrtavanje lika ustaškog poglavnika Ante Pavelića i povezanost s Hrvatskim oslobodilačkim pokretom (HOP). Prema dokumentaciji, izrečena mu je kazna od tri godine zatvora s prisilnim radom.

Preminuo u Lepoglavi, mjesto ukopa ostalo nepoznato

Frane Tente, rođen u Mravincima pokraj Solina, preminuo je 8. studenoga 1948. godine u Kazneno-popravnom domu Lepoglava. Imao je samo 20 godina. Prema dokumentima kaznionice, kao uzroci njegove smrti navedeni su upala podrebrice, upala moždane ovojnice i tuberkuloza pluća. Mjesto njegova ukopa ni danas nije poznato.

Podsjetimo, splitski ogranak Domovinskog pokreta 2021. godine na vrhu Marjana, pokraj hrvatske zastave, postavio je spomen-ploču Frani Tenti. Gradsko vijeće Splita još je u proračunu za 2020. godinu predvidjelo sredstva za podizanje njegova spomenika na Marjanu, no taj projekt nije realiziran.