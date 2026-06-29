FOTO I VIDEO Dramatična noć na Visu: Veliki požar kod Komiže! S kopna stižu deseci vatrogasaca, zatraženi i kanaderi

Veliki požar otvorenog prostora izbio je u nedjelju kasno navečer na otoku Visu, na području Komiže. Prema prvim informacijama, vatra je planula na lokalitetu put Podhumlja, gdje gore borova šuma i makija.

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Požar je evidentiran u 22:29 sati, a vrlo brzo nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive otočke vatrogasne snage. Ranije je objavljeno da se vatra u prvom satu brzo širila, iako na području Komiže nije bilo značajnijeg vjetra.

Na terenu 70 otočkih vatrogasaca

Na intervenciji su vatrogasne snage Operativnog područja Vis, odnosno DVD Komiža i DVD Vis.

DVD Komiža na terenu je s devet vozila i 35 vatrogasaca, dok je DVD Vis angažirao šest vozila i također 35 vatrogasaca. Ukupno je, prema dostupnim informacijama, na požarištu 15 vozila i 70 otočkih vatrogasaca.

Riječ je o iznimno zahtjevnoj intervenciji jer se požar širi na otvorenom prostoru, a suha vegetacija dodatno otežava gašenje.

Zbog ozbiljnosti situacije, na Vis se upućuju dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema informacijama s terena, prema otoku odlazi osam vozila i 34 vatrogasca.

Zatražena pomoć iz zraka

S obzirom na to da se požar i dalje širi, za jutarnje sate zatražena je i ispomoć zračnih snaga. U ovom trenutku požar gase četiri kanadera.