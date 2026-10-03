FOTO I VIDEO Drama na jugu Dalmacije: Požar se širi iznad Podrujnice, vatrogasci nastoje zaštititi kuće

Veliki šumski požar koji je kasno poslijepodne izbio na području brda Rujnica, u općini Kula Norinska nedaleko od Metkovića, i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu i raslinje, a vatrogasne snage nalaze se na terenu i pokušavaju požar staviti pod nadzor.

Kako je objavio LIKEmetkovic.hr, požar je izbio iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića, a vatrogasci nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području i zaštititi kuće.

Vatrogasci nastoje zaustaviti vatru prema naselju

Na požarištu su angažirane brojne vatrogasne snage. "Vatrogasci nastoje zaustaviti širenje vatre u smjeru naselja i tako zaštititi kuće. U gašenju sudjeluju JVP Metković, DVD Metković, DVD Kula Norinska i DVD Vid, a očekuje se i pomoć Županije", kazao je za LIKEmetkovic.hr vatrogasni zapovjednik Jure Pilj.

Dalmacija Danas ranije je objavila da je požar zahvatio područje Rujnice iznad Podrujnice i Momića te da gore šuma i raslinje. Lokalne vatrogasne snage od prvih trenutaka rade na gašenju.

Nepristupačan teren otežava gašenje

Prema informacijama koje je objavio LIKEmetkovic.hr, požar je zahvatio šumsko područje, a vatrogascima posao dodatno otežava nepristupačan teren.

Dolaskom noći prestaje i mogućnost djelovanja kanadera, zbog čega je glavnina borbe s vatrom na zemaljskim snagama. Prema zasad dostupnim informacijama, riječ je o području na kojem je prije desetak godina već buknuo veliki požar, a ondje prevladava mladi alepski bor.

Vatrogasci ostaju na terenu, a situacija se i dalje prati.