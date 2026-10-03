FOTO I VIDEO Drama na jugu Dalmacije: Požar se širi iznad Podrujnice, vatrogasci nastoje zaštititi kuće

Veliki šumski požar koji je kasno poslijepodne izbio na području brda Rujnica, u općini Kula Norinska nedaleko od Metkovića, i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu i raslinje, a vatrogasne snage nalaze se na terenu i pokušavaju požar staviti pod nadzor.
Kako je objavio LIKEmetkovic.hr, požar je izbio iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića, a vatrogasci nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području i zaštititi kuće.
Vatrogasci nastoje zaustaviti vatru prema naselju
Na požarištu su angažirane brojne vatrogasne snage. "Vatrogasci nastoje zaustaviti širenje vatre u smjeru naselja i tako zaštititi kuće. U gašenju sudjeluju JVP Metković, DVD Metković, DVD Kula Norinska i DVD Vid, a očekuje se i pomoć Županije", kazao je za LIKEmetkovic.hr vatrogasni zapovjednik Jure Pilj.
Veći požar izbio na jugu Dalmacije. Vatrogasci su na terenu, gori šuma!
Dalmacija Danas ranije je objavila da je požar zahvatio područje Rujnice iznad Podrujnice i Momića te da gore šuma i raslinje. Lokalne vatrogasne snage od prvih trenutaka rade na gašenju.
Nepristupačan teren otežava gašenje
Prema informacijama koje je objavio LIKEmetkovic.hr, požar je zahvatio šumsko područje, a vatrogascima posao dodatno otežava nepristupačan teren.
Dolaskom noći prestaje i mogućnost djelovanja kanadera, zbog čega je glavnina borbe s vatrom na zemaljskim snagama. Prema zasad dostupnim informacijama, riječ je o području na kojem je prije desetak godina već buknuo veliki požar, a ondje prevladava mladi alepski bor.
Vatrogasci ostaju na terenu, a situacija se i dalje prati.