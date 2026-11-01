FOTO I VIDEO Dirljivi prizori iz Omiša: Stotine građana sa svijećama u rukama odale počast žrtvama strašnog požara

Na blagdan Svih svetih građani su se okupili u znak sjećanja na žrtve tragedije koja je potresla cijelu Dalmaciju.

U emotivnoj atmosferi, sa svijećama u rukama, pokazali su da njihovi sugrađani nisu zaboravljeni.

Tragedija koja je odnijela šest života

Podsjetimo, katastrofalni požar izbio je 13. kolovoza 2026. godine na području Lokve Rogoznice, a snažna bura proširila je vatru prema Pisku, Mimicama, Stanićima, Medićima i Nemirama. Izgorjelo je oko tisuću hektara raslinja, uništeni su brojni objekti, a ozlijeđeno je četrdesetak osoba.

Život su izgubili Dragana Antešević (34), Drago Lelas (79), Katica Nikolić (58), Ivana Kovačić (41), Jozo Kovačić i Grozdana Kovačić, koja je 25. listopada preminula u splitskoj bolnici. Posebno je potresno što su među žrtvama čak tri člana obitelji Kovačić.

Omiš ne zaboravlja

Zbog šest izgubljenih života Grad Omiš proglasio je četvrtak, 29. listopada, Danom žalosti.

Večerašnja šetnja još je jednom pokazala koliko je ova tragedija pogodila omiški kraj. Nekoliko stotina građana, upaljene svijeće i tiha počast onima kojih više nema poslali su snažnu poruku zajedništva i sjećanja.