FOTO I VIDEO "Brački hajduci" misom obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

Umirovljeni hrvatski general Mladen Mikolčević, poznat pod nadimkom Padobranac, održao je prigodni govor na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja".

Podsjetimo, članovi Udruge branitelja i veterana Domovinskoga rata "Brački hajduci" jutros su svetom misom obilježili ovaj važan dan za hrvatski narod. Obilježavanju su nazočili načelnik Općine Milna, župnik, hrvatski branitelji i ostali okupljeni građani. Zajedničkom molitvom odana je počast poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, a okupljeni su se prisjetili njihove žrtve i doprinosa stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

Operacija "Oluja", započeta 4. kolovoza 1995. godine, bila je jedna od najvažnijih oslobodilačkih operacija u Domovinskom ratu. Ulaskom hrvatskih snaga u Knin 5. kolovoza oslobođen je najveći dio dotad okupiranog hrvatskog teritorija, čime je ostvaren presudan korak prema završetku rata i uspostavi slobodne i cjelovite Hrvatske. Zbog toga se današnji dan slavi kao dan pobjede, slobode, zajedništva i zahvalnosti hrvatskim braniteljima koji su za neovisnost domovine podnijeli najveću žrtvu.