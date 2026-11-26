Advent u Splitu počeo je u izvrsnom raspoloženju, s mnoštvom okupljenih na Kampusu. Očekivano, u mnogobrojnoj publici prednjače mladi, osobito studenti, ali vidi se da u ponudi, od one gastronomske do glazbene, neće nedostajati aduta ni za jednu generaciju željnu dobre zabave.

„Kampus je i pola sata uoči prvoga koncerta već pun studenata, ali i nas nešto starijih. Željno smo iščekivali otvaranje Adventa na Kampusu jer već četiri godine oduševljava odličnom atmosferom. Vidi se veliki trud i zalaganje ljudi koji stoje iza organizacije ovoga Adventa. Zaista se veselim odličnoj atmosferi i još boljem programu“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.

Prigodno paljenje lampica dodatno je uljepšalo šarmantno uređen prostor prepun božićnih ukrasa i mjesta na kojima će nastajati odlične fotografije i videozapisi za društvene mreže, što se odmah pokazalo kao pun pogodak za mlade. Za odličan ugođaj na otvaranju zadužena je Grupa Boss, poznati pop-rock glazbeni sastav iz Splita. „Sveta zemlja Dalmacija“ izmamila je i one najsramežljivije na plesni podij.

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Iz ponude pića mogu se izdvojiti vrlo povoljni topli napitci (kava espresso i čaj za 1 euro) te kuhano vino za koje ćete izdvojiti 2 eura. Za one koji planiraju posegnuti dublje u džep također će se pronaći kvalitetna žestoka pića, a otvaranje ostavlja dojam da nitko neće ostati ni gladan. Slani kroasani punjeni šunkom i sirom mogu se kupiti za 2,5 eura, a oni koji žele malo konkretniji zalogaj u burgeru ili tortiljama mogu uživati za 5 eura.

Mladi su prve večeri Adventa na Kampusu izrazili zadovoljstvo ponudom i atmosferom.

„Cijene su korektne, a Grupa Boss odlična, vidite da svi plešemo“, rekla nam je studentica Nora, čiji su kolege već „u elementu“ na podiju. Ako se po jutru dan poznaje, Kampusu neće nedostajati dobre zabave i šarolikog društva tijekom blagdanskih zabava.

Planirate li ove godine posjetiti Advent na Kampusu u Splitu? 😍 Da, jedva čekam! 👍 Da, barem nekoliko puta 🎄 Možda, ovisno o programu i ponudi 🤔 Još nisam odlučio/la 👎 Ne, radije biram druge adventske lokacije Glasaj