FOTO I VIDEO 150 učenika iz 6 splitskih škola pošumljavalo požarište Plano iznad Trogira u 53. akciji kampanje Boranka

Subotnje jutro iznad Trogira, iako su pojedine prognoze najavljivale moguću kišu već u jutarnjim satima, ostalo je toplo i sunčano, gotovo idealno za nastavak akcija pošumljavanja požarišta u Planom u sklopu kampanje Boranka. Tako se 53. po redu akcija Boranke, najveće europske akcije volonterskog pošumljavanja požarišta, ipak održala i ove subote, treći vikend zaredom, u devetoj sezoni po redu. Uz izviđače i šumare, najveći dio volonteračinilisu učenici i nastavnici čak 6 splitskih škola.

Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, Hrvatska gorska služba spašavanja i Ravnateljstvo civilne zaštite, glavni su organizatori kampanje Boranka, a akcije pošumljavanja okolice Trogira provode se u partnerstvu i uz pomoć Odreda izviđača Trogir, Grada Trogira, DVD Trogir, JVP Trogir i Gradskog društva Crvenog križa Trogira.

Samo ove jeseni, u posljednje 3 akcije već je sudjelovalo više od 700 volontera. Na akciji ovu subotu sudjelovalisu učenici i nastavnici Pomorske škole Split, Zdravstvene škole Split, IV. gimnazije Marko Marulić, Graditeljsko-geodetske tehničke škole iz Splita, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split te Osnovne škole „Brda“.

Nakon što su im organizatori podijelili „marendu“, vodu za piće i radne rukavice, učenicima su izviđači i šumari Hrvatskih šuma održali uvodno predavanje o važnosti šuma i pošumljavanja, nakon čega je slijedila pokazna demonstracija pravilne sadnje sadnica. Prema uputama struke iz Hrvatskih šuma, na lokaciji se sade isključivo autohtone vrste drveća i to mješovito, bjelogorica i crnogorica, od čega najvećim dijelom hrast crnika, crni jasen, čempres i primorski bor.

Iako je na području Planog, kao i na većini dalmatinskih požarišta, teren zahtjevan i kamenit, splitskim učenicima to nije predstavljalo veliki problem te su uz pomoć svojih nastavnica i nastavnika, izviđača i šumara uspješno posadili stotine novih sadnica.

„Najviše mi se sviđa na Boranci što sadimo drveće, pomažemo prirodi i ekosustavu i mjestima gdje je bio požar kako bi nastala nova šuma. Kopanje rupa kroz kamenje s „mašklinom“ je malo teže, ali nije preteško. Sviđa mi se ovdje jer i inače volim prirodu i biti vani pa pozivam i druge da nam se iduće godine pridruže.“ – rekao je 15-godišnji Nikola iz Pomorske škole Split.

„Na Boranki nam je bilo jako zanimljivo jer smo bili svi skupa i družili se okruženi prirodom. Najteže nam je bilo naći mjesto gdje ima zemlje za ukopati sadnicu, ali drago nam je da smo uspjele.“ – izjavile su Iva i Tamara, 14-godišnjakinje iz Zdravstvene škole Split.

Nedugo nakon uspješnog završetka akcije u subotu, nebo se ipak „otvorilo“ i donijelo dugo očekivanu kišu koja će uvelike pomoći novoposađenim sadnicama da lakše prežive ionako težak teren i sušu koja je vladala već poduži period.

Akcija pošumljavanja Planog nastavit će se i iduću subotu, 17.10., kada se očekuje dolazak novih 200-tinjak volontera.

Podsjetimo, kampanja Borankaove se godine održava devetu sezonu po redu. Do sada je okupila više od 14,000 volontera iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva, a ukupno su na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika izviđači i drugi volonteri Boranke do sada posadili više do 140 000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru. Time je Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta i sjajan primjer kako okupiti brojne volontere, institucije i organizacije u obnovi prirode.

Kampanja Boranka dobila je naziv prema izgorjelim borovima koji su u kampanji iskorišteni da se od njih naprave posebne pastelne bojice – boralice.

U organizaciji Boranke sudjeluju i brojne institucije koje pružaju podršku izviđačima i drugim volonterima - Hrvatske šume, HGSS, Ravnateljstvo civilne zaštite, Crveni križ. Glavni sponzori ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic, Henkel, DM, Mall of Split, mer i Dacia.

Boranku kao pokrovitelji podržavaju Europski parlament, Ministarstvo europskih i vanjskih poslova Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, Američka gospodarska komora, Veleposlanstvo Kanade, Veleposlanstvo Južne Koreje, UHDDR, agencija IMAGO i kreativna agencija HEARTH.

Kampanja Boranka proširila se već i u druge države u regiji i to suradnjom Saveza izviđača Hrvatske i drugih nacionalnih skautskih organizacija te uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH te se tako već četvrtu godinu održava u Sjevernoj Makedoniji, treću godinu u Crnoj Gori, drugu godinu u Bosni i Hercegovini, a od ove godine Boranka kreće i u Albaniji.