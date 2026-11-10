FOTO Hotel Marjan već prima rezervacije, ali pogled na gradilište zbunjuje Splićane. Pogledajte kako danas izgleda

Nekadašnji simbol splitskog turizma trebao bi ponovno otvoriti vrata početkom lipnja sljedeće godine, barem ako je suditi prema dostupnim terminima za rezervaciju. Međutim, pogled na gradilište ostavlja dojam da je pred izvođačima još mnogo posla.

Građevinska mehanizacija i dalje je prisutna, radovi se intenzivno odvijaju, a oko budućeg luksuznog hotela još se mogu vidjeti prizori karakteristični za veliko gradilište.

"Nema šanse da ovo bude gotovo"

Upravo je izgled gradilišta zbunio brojne Splićane, osobito one koji svakodnevno prolaze Zapadnom obalom i prate napredak radova.

Mnogi ne vjeruju da će investitor uspjeti završiti sve potrebno kako bi jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita mogao primiti prve goste već početkom lipnja.

„Nema šanse da ovo bude gotovo”, komentirali su neki promatrajući trenutačno stanje gradilišta.

Ipak, valja naglasiti da izgled vanjskog dijela gradilišta ne mora nužno odražavati stvarni stupanj dovršenosti unutarnjih radova. Hoće li najavljeni rokovi biti ispoštovani, pokazat će sljedeći mjeseci.

Luksuzni smještaj s pogledom na splitsku luku

Obnovljeni Grand Marjan trebao bi imati 285 soba i apartmana, a budućim gostima na raspolaganju će biti brojni luksuzni sadržaji, uključujući restorane, wellness, dva vanjska bazena, kongresne prostore i podzemnu garažu.

Hotel se obnavlja u sklopu velike investicije Adris grupe, koja je preuzela nekadašnji Marjan s ciljem njegova povratka na turističku kartu Splita kao jednog od najprestižnijih hotela na Jadranu.

Prema trenutačno dostupnoj ponudi, cijene smještaja već početkom lipnja dosežu nekoliko tisuća eura za višednevni boravak. Tako pet noćenja u Premium sobi za dvije osobe stoji oko 3.475 eura, dok cijena luksuznog apartmana s pogledom na more za isto razdoblje prelazi 12.000 eura.

Poznati dizajner potpisuje izgled novog Marjana

Posebna pozornost posvećena je unutarnjem uređenju hotela, koje potpisuje svjetski poznati talijanski arhitekt i dizajner Piero Lissoni. Uz luksuzni smještaj, najavljeni su restorani i barovi, wellness i spa centar te konferencijske dvorane namijenjene poslovnim i privatnim događanjima.

Gostima će biti dostupna i posluga u sobu tijekom cijelog dana, usluga privatnog transfera, parkiranje vozila te garaža s punionicama za električne automobile. Hotel će primati i kućne ljubimce, uz nadoplatu.

Na službenoj stranici Maistre već su objavljene fotografije budućeg interijera, uz napomenu da su informativnog karaktera i podložne promjenama. Dok promotivni materijali prikazuju raskoš budućeg hotela, stvarni prizori sa Zapadne obale još uvijek su bitno drukčiji.

Otvaraju se i nova radna mjesta

Pripreme za početak rada hotela uključuju i zapošljavanje osoblja koje će dočekati prve goste. Otvaranje luksuznog hotelskog kompleksa trebalo bi donijeti nova radna mjesta u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, održavanju i drugim pratećim djelatnostima.

Potražnja za zaposlenicima ujedno je još jedan pokazatelj da se pripreme za početak poslovanja intenziviraju.

Hoće li sve biti spremno do lipnja?

Radovi na rekonstrukciji hotela započeli su u travnju 2024. godine, a riječ je o jednom od najvećih i najzahtjevnijih turističkih projekata u Splitu.

Hotel Marjan desetljećima je bio jedan od prepoznatljivih simbola grada, a njegova dugogodišnja zapuštenost i potom opsežna rekonstrukcija privlačili su veliku pozornost javnosti.

Sada, kada su rezervacije već otvorene, pitanje koje se nameće jest hoće li građevinski radovi, opremanje objekta i uređenje okoliša biti dovršeni na vrijeme.

Splićani zasad mogu samo promatrati svakodnevne promjene na gradilištu i nagađati hoće li početkom lipnja ondje doista stići prvi gosti.