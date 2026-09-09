FOTO Hotel Marjan sve više poprima konačan izgled: Pogledajte kako danas izgleda gradilište na Zapadnoj obali

Hotel Marjan na splitskoj Zapadnoj obali više nije samo veliko gradilište. Konture budućeg hotela sve su izraženije, a današnje fotografije pokazuju koliko se izgled objekta promijenio u odnosu na ranije faze radova.

Nekadašnji splitski hotelski simbol, koji je godinama bio zapušten, sada postupno dobiva potpuno novu vizuru. Konstrukcija je već jasno vidljiva iz različitih dijelova grada, a radovi na obnovi nekadašnjeg hotela nastavljaju se punom parom.

Položaj na samoj Zapadnoj obali čini ovo gradilište jednim od najvidljivijih u Splitu. Hotel je smješten uz more i jednu od najfrekventnijih gradskih šetnica pa se napredak radova može pratiti gotovo svakodnevno.

Hotel Marjan desetljećima je bio važan dio splitske turističke priče. Nakon dugog razdoblja propadanja i godina u kojima se čekala njegova revitalizacija, projekt obnove donio je veliku promjenu na zapadnom ulazu u gradsku luku.

Danas je tako sve manje vidljiv nekadašnji izgled derutnog objekta, a sve više dominiraju obrisi nove građevine. Kako radovi budu odmicali, izgled hotela dodatno će se mijenjati, a konačna vizura trebala bi značajno promijeniti izgled ovog dijela Splita.

Pogledajte u našoj fotogaleriji kako Hotel Marjan izgleda danas.