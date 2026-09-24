FOTO Hoće li Modro jezero presušiti na vrijeme? Evo kada bi mogli zaigrati Vilenjaci i Vukodlaci

Je li Modro jezero presušilo i kada će se igrati tradicionalna utakmica Vilenjaka i Vukodlaka? To su pitanja koja posljednjih dana sve češće stižu na naš redakcijski mail, ali i telefonskim putem, nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da je jezero već presušilo.Prouči Geografske Karte

Odgovor je jasan – Modro jezero još nije presušilo.

Na jednom dijelu dna još uvijek se nalazi površina vode duboka oko pola metra. Ako se nastavi proces povlačenja vode, za potpuno presušenje moglo bi biti potrebno još pet do šest dana ako ne i više.

No, čak i nakon što posljednja voda nestane, utakmica Vilenjaka i Vukodlaka ne bi se mogla odigrati odmah. Dno jezera treba se dodatno osušiti, za što bi, prema sadašnjim procjenama, trebalo još najmanje petnaestak dana.

To znači da bi se, ako se ostvare svi potrebni uvjeti, legendarna utakmica mogla odigrati za otprilike 20 do 25 dana.

Naravno, riječ je samo o procjeni. Modro jezero poznato je po tome da priroda u posljednji trenutak može promijeniti cijelu priču. Kako se u Imotskom kaže, jezero može svakog trenutka ponovno „provrit“.

Hoće li kiša promijeniti sve?

Pitanje je i koliko na proces presušivanja utječu vremenske prilike i padaline. Teško je dati jednoznačan odgovor, no među stanovnicima Imotskog odavno postoji vjerovanje da se, kada kiše krenu padati u susjednoj Bosni i Hercegovini, nakon određenog vremena počnu puniti i jezera.

Hoće li Modro jezero ove godine doista potpuno presušiti i hoće li se ponovno odigrati tradicionalni susret Vilenjaka i Vukodlaka, tek ćemo vidjeti, piše radio Imotski.