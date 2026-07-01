FOTO Heroji iz zraka: Pogledajte spektakularne prizore kanadera koji su spasili Orebić od vatrene stihije

Društvenim mrežama šire se impresivne fotografije i snimke sinoćnje akcije gašenja velikog požara u Orebiću, u kojoj su ključnu ulogu odigrali hrvatski kanaderi.

Na objavljenim snimkama vide se Canadairi CL-415 oznaka HR888 i HR855 kako u iznimno zahtjevnim uvjetima preciznim naletima izbacuju goleme količine vode na vatrenu frontu koja je prijetila naselju.

Autor objave Ivica Trojanović nije skrivao oduševljenje njihovim nastupom.

"Canadair CL-415 HR888/HR855 u sinoćnjoj više nego uspješnoj, vrhunski odrađenoj akciji u Orebiću. Ne kaže se bez razloga da imamo najbolje pilote na svijetu. Momci, kapa do poda."

Prizori iz zraka i sa zemlje najbolje svjedoče koliko je akcija bila zahtjevna. Posade kanadera tijekom večeri izvodile su niz preciznih naleta, pomažući zemaljskim snagama da stave požar pod kontrolu i spriječe njegovo daljnje širenje.

Hrvatski protupožarni zrakoplovi već godinama slove među najvažnijim snagama u borbi protiv ljetnih požara, a njihove posade često dobivaju pohvale građana zbog vještine, brzine reakcije i rada u iznimno opasnim uvjetima. Ni sinoćnja intervencija u Orebiću nije bila iznimka – društvene mreže preplavili su komentari zahvale pilotima i svim vatrogascima koji su sudjelovali u obrani Pelješca od vatrene stihije.