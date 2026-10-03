FOTO HDZ-ova „svita“ na okupu: Oženio se predsjednik Mladeži HDZ-a

Predsjednik Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ivan Skelin uplovio je u bračne vode sa svojom Matejom.

Lijepu vijest objavila je Mladež HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije na društvenim mrežama, uz fotografije mladenaca i emotivnu čestitku.

„Neka niko ne dira u naš mali dio svemira“, poručili su na početku objave, citirajući poznati stih.

Mladencima su potom uputili želje za zajednički život ispunjen ljubavlju i srećom.

„Našem predsjedniku Ivanu i njegovoj Mateji od srca želimo život pun ljubavi, smijeha i zajedničke sreće. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom koraku svog zajedničkog puta“, poručili su iz Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Skelin je na čelu županijske organizacije Mladeži HDZ-a od 2023. godine, a krajem studenoga 2025. ponovno je izabran za predsjednika. Trenutačno obnaša i dužnost predsjednika Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.