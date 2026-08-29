FOTO Gužva u splitskoj luci: "Očekujemo više od 68 tisuća putnika, najveći je pritisak iz Supetra"

Posljednji kolovoški vikend donosi novi val putnika kroz splitsku trajektnu luku, ali ovoga puta s naglaskom na povratak s otoka prema kopnu. Kroz luku bi tijekom vikenda trebalo proći više od 68.000 putnika i 15.000 vozila, potvrdila je koordinatorica Jadrolinije za splitsko plovno područje Jelena Ivulić. Većih gužvi u Splitu zasad nema, no pojačan pritisak bilježi se u Supetru, zbog čega su već uvedene dodatne trajektne linije.

- Ovdje nam je malo mirnije nego što smo navikli, jedan umjereni tempo, tako da za sada nema velikih gužvi – kazala je Ivulić.

Situaciji, kaže, pomaže koordinacija Jadrolinije s ostalim službama koje sudjeluju u organizaciji prometa u luci.

- Snalazimo se, naravno, u suradnji sa svim dionicima, koncesionarskom tvrtkom za slaganje vozila Legio Quarta i Lučkom upravom. Dajemo sve od sebe da nekako prođe što bezbolnije. Zahvaljujem svima na suradnji i našim putnicima na razumijevanju – rekla je.

Dodatne linije za Supetar

Najopterećenija je ponovno linija koja povezuje Split i Supetar.

Jadrolinija je već u petak uvela dvije dodatne linije, a jedna izvanredna plovidba odrađena je i u subotu ujutro.

- Očekujemo da će biti potrebno i još. Imamo gužvu u Supetru, tako da se zaista trudimo maksimalno reagirati – istaknula je Ivulić.

Među stranim gostima koji ovih dana koriste trajektne linije prema srednjodalmatinskim otocima i dalje su najzastupljeniji tradicionalno vjerni gosti iz Slovenije, Češke, Poljske, Slovačke i Austrije, a Ivulić posebno izdvaja i Talijane koji su u Hrvatsku stigli tijekom razdoblja Ferragosta.

U Jadroliniji su, zaključila je, zadovoljni ostvarenim prometom, koji se trenutačno kreće na razini prošle godine.