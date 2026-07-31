FOTO Gusti dim nadvio se nad Rivom

Požar koji je u petak izbio u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta, u samom središtu Splita, izazvao je veliku pozornost građana i brojnih turista. Gust dim u kratkom je vremenu prekrio splitsku Rivu i dio gradske luke, a prizor je privukao brojne prolaznike koji su u nevjerici promatrali razvoj događaja.

Na mjesto požara odmah su upućene vatrogasne snage koje su započele gašenje vatre i spriječile njezino širenje.

Veliki stup dima bio je vidljiv iz više dijelova grada, što je izazvalo zabrinutost među Splićanima i turistima koji su se u tom trenutku nalazili na Rivi i u okolici. Mnogi su zastajali kako bi pratili intervenciju vatrogasaca, a fotografije i snimke požara ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Neslužbeno doznajemo da je planulo u kuhinji ugostiteljskog objekta.