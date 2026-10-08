FOTO Grše oduševio gimnazijalce nenajavljenim nastupom usred škole: "Mislili smo da nas netko zeza!"

Veliki odmor u zagrebačkoj Gimnaziji Tituša Brezovačkog ove je srijede dobio sasvim drukčiji ritam. Učenike je, uz podršku Antene Zagreb, iznenadio jedan od njihovih omiljenih domaćih repera - Grše. Njegov dolazak čuvao se u tajnosti do posljednjeg trenutka, a školski predah pretvorio se u ekskluzivni nastup uz dobro poznate hitove i poziv na njegov najveći samostalni koncert, koji će održati 24. listopada u Areni Zagreb.

"Bilo je top, neobično iskustvo. Imao sam tremu nakon dugo vremena. Iznenadila me podrška jer sam u početku bio malo skeptičan. Dugo ću ovo pamtiti. Ovo je dragocjena uspomena i privilegija", rekao je.

Da je triljski reper pravi izbor za nastup u njihovoj školi, ravnatelj Damir Jelenski znao je zahvaljujući jednom spontanom razgovoru s učenicima.

"Puštao sam glazbu koja meni odgovara. Učenici su me pitali zašto slušam dosadnu glazbu. Rekao sam im: ‘Mogu razumjeti da vam je dosadna, a što vi slušate?’ Svi su uglas rekli: ‘Gršu!’ U tom sam trenutku pustio Gršu i vidio koliko se vesele. Znao sam da će im njegov dolazak biti iznenađenje za pamćenje", ispričao je Jelenski.

Zato je prijedlog Antene Zagreb da Grše nastupi pred gimnazijalcima prihvatio bez razmišljanja.

"Iste sam sekunde prihvatio. Do suradnje je došlo na inicijativu Antene Zagreb, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje. Iznenađenje smo krili od učenika, a ovom suradnjom želimo im pokazati da u životu mogu očekivati razne situacije, od lijepih do onih manje lijepih. Danas ih čeka izuzetno lijepo iskustvo. Imaju tek od 15 do 19 godina i život će ih svakako još iznenaditi", rekao je ravnatelj.

Gršu je posebno razveselila priča o ravnatelju koji učenicima pušta njegove pjesme, a i sam je primijetio njihovu povezanost.

"Baš su mi govorili da je najcool ravnatelj. Ovo je prepozitivna priča, vidi se ta povezanost između njega i učenika", poručio je.

Da je iznenađenje uspjelo, potvrdili su i Toma i Tara iz 4. b razreda.

"Nismo ovo očekivali, predobra ideja! Na prvu nismo mogli vjerovati, mislili smo da nas netko zeza. Idemo i u Arenu na koncert", rekli su. Slična bi druženja, dodaju, rado ponovili: "Top su ovakva iznenađenja, mogla bi biti svaki tjedan! Nikad nismo čuli da je Grše nekome došao na veliki odmor."

Za kraj druženja učenike je dočekalo još jedno iznenađenje - 25 balona s ulaznicama za koncert. Najsretniji su tako osigurali svoje mjesto u Areni Zagreb, gdje će 24. listopada ponovno uživati u Gršinim hitovima.