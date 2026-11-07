FOTO Gradonačelnik Šuta rezao pršut na Prokurativama: Poljičke delicije za pomoć stradalima u velikom požaru

Soparnik, uštipci, raštika sa suhim mesom i brojne druge delicije poljičkoga kraja danas su zauzele Prokurative. Manifestacija, koju organizira Zavičajna kuća Gornjih Poljica, posvećena je očuvanju bogate gastronomske i kulturne baštine, ali i solidarnosti sa stanovnicima omiškog područja.

Posebnu pozornost privukao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je tijekom obilaska manifestacije rezao pršut i podržao organizatore u njihovoj humanitarnoj akciji.

"Poljica će uvijek stajati uz Omiš"

Nikola Lučić, koji se obratio u ime organizatora, Zavičajne kuće Gornjih Poljica, istaknuo je kako je ovogodišnja manifestacija posebno posvećena pomoći nakon razornog požara.

„Kao i uvijek, Poljica će stajati uz grad Omiš. Sva prikupljena sredstva od hrane donirat će se za potrebe DVD-a Omiš, a prihod od slika koje se prodaju na aukciji tijekom manifestacije namijenjen je stradalima u požaru”, kazao je Lučić.

Naglasio je kako organizatori žele pokazati da se tradicija može čuvati i kroz zajedništvo, osobito kada je riječ o pomoći ljudima koji su pretrpjeli velike gubitke.

„Na ovaj način pokušavamo čuvati tradiciju Gornjih Poljica i Poljica općenito. Bitno je sačuvati tu tradiciju, a gastronomija je jedan od najlakših načina jer svi volimo dobro jesti”, poručio je.

Raštika sa suhim mesom za pet eura

Posjetitelji na Prokurativama mogu uživati u tradicionalnim poljičkim specijalitetima, od poznatog soparnika do uštipaka i raštike.

Posebno mjesto u programu zauzima humanitarno kuhanje raštike sa suhim mesom, u kojem sudjeluju kuhari i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava.

„Danas chefovi s članovima DVD-ova spremaju raštiku sa suhim mesom. Porcije će koštati pet eura i sve ide za pomoć nakon požara u Omišu”, objasnio je Lučić.

Osim gastronomskog dijela, organizirana je i aukcija slika, čiji će prihod biti namijenjen stradalima.

Šuta: „Grad Split želi i dalje podupirati ovakve manifestacije”

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je festival primjer na koji način tradicija i lokalna zajednica mogu zajedno pridonijeti humanitarnim ciljevima.

„Ovo je jedan dokaz koliko naša tradicija, i u gastronomiji, može dati svoj doprinos u svakom smislu. Grad Split želi i dalje podupirati ovakve stvari i gastronomiju, koja je jako bitna kada govorimo o poljičkoj tradiciji, koja itekako ima bogatu povijest”, rekao je Šuta.

Naglasio je i turistički potencijal tradicionalne gastronomije, koja, prema njegovim riječima, može biti važan dio daljnjeg razvoja turističke ponude.

„Kada se usporedimo s drugim zemljama, mislim da imamo itekako potencijala ovo i dalje razvijati kroz gastronomiju i naš turizam”, kazao je gradonačelnik.

"Nadam se da će se problemi u Omišu riješiti"

Šuta se osvrnuo i na posljedice velikog požara koji je tijekom ljeta pogodio omiško područje i iza sebe ostavio velike štete.

Spomenuo je i nedavne posjete predstavnika vlasti tom području te izrazio nadu da će preostali problemi biti riješeni.

„Stvarno se nadam da će se problem koji tamo još postoji riješiti”, poručio je Šuta, naglašavajući ozbiljnost posljedica požara.

Današnja manifestacija tako je, uz promociju bogate poljičke baštine, još jednom pokazala važnost solidarnosti između Splita, Poljica i Omiša.

A dok su Prokurative mirisale na pršut, soparnik i raštiku, najvažnija poruka festivala bila je jednostavna – tradicija se najbolje čuva kada se ljudi okupe, a zajedništvo najviše vrijedi kada je nekome potrebna pomoć.