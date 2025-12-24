Close Menu

FOTO Gorilo na Mertojaku, vatrogasci brzo reagirali

Na intervenciji su sudjelovala dva vozila s ukupno šest vatrogasaca iz JVP-a i DVD-a Split

U napuštenoj kućici na Mertojaku, u blizini ambulante, ponovno je izbio požar. Ovaj objekt već duže vrijeme stoji napušten, i nije strano da tu izbije požar.

Prema informacijama splitskih vatrogasaca, u trenutku izbijanja vatre u objektu se nalazila jedna osoba koja je prevezena u bolnicu vozilom Hitne pomoći.

Susjedi već duže vrijeme traže od gradskih službi da se nešto napravi po pitanju ovog objekta, za kojeg je poznato da ga uglavnom koriste narkomani i beskućnici. Kažu, pitanje je vremena dok se ne dogodi velika tragedija.

