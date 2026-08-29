FOTO Fešta počela prije koncerta: Thompsonovi fanovi preplavili Vukovar

Vukovar danas očekuje jedan od najvećih glazbenih događaja u svojoj povijesti, no sudeći prema prizorima zabilježenima u petak navečer, fešta je počela mnogo prije nego što će Marko Perković Thompson izaći na pozornicu.

Brojni Thompsonovi obožavatelji stigli su u grad već dan uoči koncerta, a vukovarske ulice i prostor u blizini Gospodarske zone tijekom večeri ispunili su fanovi pristigli iz različitih dijelova Hrvatske.

Na fotografijama snimljenima tijekom večeri vidi se velik broj ljudi koji su odlučili dolazak pretvoriti u svojevrsno cjelonoćno zagrijavanje za koncert. Pjevalo se, družilo i nazdravljalo, a u blizini koncertnog prostora zasvirali su i tamburaši. Već sinoć ondje se okupilo mnoštvo posjetitelja, dok je njihov dolazak u grad tijekom večeri postajao sve intenzivniji.

Danas se očekuje oko 100.000 ljudi

Ono što se moglo vidjeti u petak navečer tek je uvod u ono što Vukovar očekuje danas. Prema procjenama gradskih vlasti i organizatora, u grad bi zbog koncerta moglo stići oko 100.000 ljudi, pri čemu dio posjetitelja namjerava doći i bez ulaznice, samo kako bi sudjelovao u atmosferi koja prati događaj.

Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom „Vukovar – Zajedno za budućnost“ održava se u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Početak je predviđen za 20 sati, dok se ulazi za publiku otvaraju već u 16:30 sati.

Poseban prometni režim

Zbog očekivanog priljeva ljudi u Vukovaru je uvedena i posebna regulacija prometa. Od ponoći su za promet zatvorene nerazvrstane ceste na području Gospodarske zone, kao i dijelovi Kolodvorske te ulice Jana Bate i Sportske. Takav režim trebao bi trajati do nedjelje u 8 sati.

Policija je istodobno upozorila na znatno povećanje prometa na prilaznim pravcima prema Vukovaru te vozače pozvala na strpljenje i pridržavanje uputa policijskih službenika.

Ako su prizori od petka navečer ikakav pokazatelj, Vukovar je u koncertni dan ušao mnogo prije službenog otvaranja vrata. U subotu će se broj ljudi višestruko povećati, a glavnina posjetitelja tek tijekom dana kreće prema gradu.

U nastavku pogledajte fotogaleriju koju je snimio Roko Pavlinušić.