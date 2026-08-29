FOTO Fan zona gori uoči Thompsona: Najvjerniji zauzeli mjesta tik uz pozornicu

Vukovar je večeras u znaku velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, a prizori iz grada pokazuju velik broj posjetitelja koji se kreće prema koncertnom prostoru.

Lokacija koncerta udaljena je oko pet kilometara od središta Vukovara, pa brojni posjetitelji taj put prelaze pješice. Prema prostoru koncerta stiže se na različite načine, a kolone ljudi mogu se vidjeti duž prilaznih pravaca.

Fan zona uz pozornicu sve punija

Posebno je živo u fan zoni neposredno uz pozornicu, gdje se već okupio velik broj Thompsonovih obožavatelja. Među njima je i velik broj posjetitelja iz Dalmacije.

Kako se približava početak koncerta, ljudi nastavljaju pristizati, a prostor ispred pozornice sve se više popunjava.

Atmosferu iz Vukovara, put posjetitelja prema koncertu i prizore iz fan zone pogledajte u fotogaleriji Roka Pavlinušića.