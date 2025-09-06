FOTO Evo što se ove subote nudilo na splitskoj Peškariji

Splitska Peškarija i ove subote vrvjela je kupcima od ranih jutarnjih sati ali nam se čini kako je ponuda oskudna.

Svi oni koji su odlučili imati ribu na današnjem jelovniku mogu se odlučiti između lignji, škampi, kozica, lubina i komada tune.

Za vas smo istražili cijene pa tako kilogram lignji se kreće od 15 do 25 eura za kilogram. Lubin je 11 eura, trlje na jednom banku od 6 do 8 eura.

Na tom banku pronašli smo i ražu za 5 eura. Sipa je 20 eura, a škampi od 15 do 22 eura. Iako je nešto slabija ponuda ove subote, vjerujemo kako ćete pronaći nešto po vašem ukusu i za vaš džep.