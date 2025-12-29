FOTO Evo kako Kaštela izgledaju navečer za vrijeme blagdana

Iako su blagdani u punom jeku, sinoćnja večer u Kaštela protekla je mirnije nego što se možda očekivalo. Unatoč okićenim ulicama i blagdanskoj rasvjeti, šetnice i rive bile su slabo popunjene, a tek rijetki prolaznici odlučili su izaći u večernju šetnju.

Atmosfera je bila tiha i nenametljiva, bez veće gužve u ugostiteljskim objektima i bez uobičajenog blagdanskog šušura. Čini se da su mnogi odlučili ostati kod kuće, provesti večer u krugu obitelji ili se tek povremeno prošetati bez duljeg zadržavanja na otvorenom.

Blagdansko razdoblje u Kaštelima tako ove godine prolazi u znaku mirnijeg ritma, bez velikih okupljanja, što se jasno vidi i na fotografijama snimljenima sinoć.

