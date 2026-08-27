FOTO Evo kako izgleda garsonjera od 13 kvadrata koja se u Splitu prodaje za 90.000 eura

Kupnja vlastitog stana u Splitu za mnoge je građane postala gotovo nedostižna. Cijene nekretnina već godinama rastu, a iznosi koji se traže za četvorni metar, osobito na pojedinim gradskim lokacijama, sve češće privlače pozornost potencijalnih kupaca.

Jedan takav oglas pojavio se za nekretninu na Kmanu, gdje se garsonjera površine svega 13,5 četvornih metara prodaje za 90.000 eura.

Jednostavna računica pokazuje da prodavatelj za ovu nekretninu traži približno 6.667 eura po četvornom metru.

Prema opisu iz oglasa, garsonjera ima, kako se navodi, izvrstan raspored, a smještena je u prizemlju višestambene kuće s novom fasadom. Nekretnina ima PVC stolariju, opremljena je te je spremna za useljenje ili iznajmljivanje.

Kao jedna od prednosti ističe se i lokacija. Garsonjera se nalazi u mirnoj ulici u blizini trgovačkog centra Joker, dok je, prema navodima iz oglasa, od centra Splita i fakulteta udaljena oko 20 minuta hoda. U blizini je i autobusna stanica.

Prodavatelj navodi i kako je parkiranje dostupno na javnoj površini.

Ipak, najveću pozornost svakako privlači odnos površine i tražene cijene. Za manje od 14 četvornih metara budući bi vlasnik trebao izdvojiti 90.000 eura, što ovaj oglas čini još jednim upečatljivim primjerom aktualnih cijena na splitskom tržištu nekretnina.

Oglas pogledajte ovdje.