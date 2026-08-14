FOTO Evo gdje je pronađeno tijelo žene na opožarenom području

Tijekom pregleda područja koje je zahvatio veliki požar, policijski službenici u petak su pronašli tijelo ženske osobe.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijelo je pronađeno oko 13:30 sati na opožarenom području, u mjestu Mala Luka.

Mjesto pronalaska osigurano je, a slijedi očevid kojim će rukovoditi nadležni državni odvjetnik uz asistenciju policijskih službenika.

Očevid bi trebao dati više odgovora o okolnostima smrti.

Identitet preminule osobe zasad nije službeno objavljen, kao ni druge okolnosti ovog tragičnog događaja.

U fotogaleriji donosimo prizore s mjesta na kojem je pronađeno tijelo.