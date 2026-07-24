FOTO Europsko prvenstvo privuklo državni vrh u Split: Plenković na Parku mladeži

Na stadionu Park mladeži u Splitu danas je svečano otvoreno Europsko prvenstvo u ragbiju 7, jedno od najvažnijih sportskih događanja ovog ljeta u Hrvatskoj.

Uoči početka prvenstva u Split je stigao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, kojeg su dočekali glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Vjenceslav Holjevac te članica Izvršnog odbora Saveza Mirjana Čagalj.

Čagalj je premijeru poželjela dobrodošlicu te istaknula bogatu tradiciju ragbija u Splitu, s posebnim naglaskom na Ragbi klub Nadu, višestrukog hrvatskog prvaka. Naglasila je kako klub ulaže velike napore da se ponovno vrati na vrh hrvatskog ragbija i nastavi nizati uspjehe po kojima je godinama bio prepoznatljiv.

Prije početka natjecanja održan je sastanak Organizacijskog odbora kojem su, uz premijera Plenkovića, nazočili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, saborska zastupnica Danica Baričević, proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić, državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, potpredsjednik Gradskog vijeća Splita Marijan Čelan te brojni drugi uzvanici.

Sastanku su prisustvovali i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, Ante Mihanović te predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić.

Premijer Plenković čestitao je organizatorima na uspješnoj pripremi Europskog prvenstva, istaknuvši važnost ovakvih međunarodnih sportskih događanja za promociju Splita i Hrvatske.

Nakon sastanka premijer je pratio utakmicu Europskog prvenstva, dok je svečano otvorenje natjecanja predviđeno u večernjim satima uz glazbeni program i nastup DJ-eva.