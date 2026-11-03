FOTO Emotivni prizori s Poljuda: Uplakana Mišina supruga Lidija, među okupljenima i Andrej Plenković

Emocije na splitskom Poljudu, gdje se održava veliki koncert u čast legendarnom Miši Kovaču, teško je sakriti. Posebno dirljiv prizor zabilježen je u svečanoj loži stadiona, gdje je Mišina supruga Lidija, vidno potresena, pratila događaj. Među okupljenima je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Fotografija s Poljuda prikazuje emotivne trenutke tijekom večeri posvećene jednom od najpoznatijih dalmatinskih pjevača. U svečanoj loži okupili su se uzvanici, a posebnu pozornost privukla je Mišina supruga Lidija, koja je emocije skrivala iza tamnih naočala.

Nedaleko od nje sjedio je premijer Andrej Plenković, koji je također stigao na Poljud kako bi prisustvovao koncertu posvećenom glazbenoj legendi.

Na stadionu se okupio velik broj građana, a Mišine pjesme i uspomene na njegovu dugogodišnju karijeru obilježavaju večer u kojoj mu Split odaje počast.

Pogledajte fotografiju iz svečane lože Poljuda.