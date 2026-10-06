FOTO Dugopoljke osvojile međunarodni turnir: Više od 150 djece, pune tribine i odlična košarka

Tradicionalni košarkaški turnir koji se održava povodom Dana Općine Dugopolje i blagdana svetog Mihovila nastavljen je i ove godine, a proteklog vikenda Dugopolje je ugostilo međunarodno natjecanje za djevojčice rođene 2011. godine i mlađe. Na turniru je sudjelovalo više od 150 djece, a uz domaću ekipu KK Dugopolje nastupile su Akademija Anđa Jelavić, ŽKK Zrinjski 2010, ŽKK Pazin, ŽKK Rovinj i ŽKK Studio Zagreb.

Prvo mjesto ostalo u Dugopolju

Najviše razloga za slavlje imale su domaće košarkašice koje su turnir završile na prvom mjestu. Druga je bila Akademija Anđa Jelavić, dok je treće mjesto osvojio ŽKK Studio Zagreb.

Konačan poredak turnira:

KK Dugopolje Akademija Anđa Jelavić ŽKK Studio Zagreb ŽKK Zrinjski 2010 ŽKK Rovinj ŽKK Pazin

U idealnu petorku turnira izabrane su Nikolina Vickov i Petra Baričević iz KK Dugopolje, Antea Gović iz Akademije Anđa Jelavić, Sarah Sofija Grizelj iz ŽKK Zrinjski 2010 te Lucija Perić iz ŽKK Studio Zagreb. Osim sportskog dijela, turnir je protekao u znaku druženja i dobre atmosfere, uz pune tribine i velik broj djece, roditelja i ljubitelja košarke.

Organizatori su zahvalili Općini Dugopolje, Turističkoj zajednici Dugopolje, Splitsko-dalmatinskoj županiji te svim prijateljima kluba koji su pomogli u organizaciji turnira. Posebna zahvala upućena je svim klubovima koji su sudjelovanjem pridonijeli još jednom uspješnom košarkaškom druženju u Dugopolju.