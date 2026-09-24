FOTO Drugi dan MFK-a privukao brojne posjetitelje: Smoje i dalmatinske priče u središtu pozornosti

Drugi dan 9. Mediteranskog festivala knjige donio je bogat program za sve generacije, od razgovora s najmlađim čitateljima i predstavljanja slikovnica do književnih priča posvećenih Dalmaciji, Makru, Pisku i Miljenku Smoji. U nastavku donosimo fotogaleriju atmosfere s festivala.

Dan je počeo premijernim programom „Velike riči malih ljudi“, u kojem su učenici trećih razreda s urednicom dječjeg programa Katom Bošković razgovarali o knjigama i svojim čitateljskim iskustvima. Predstavljene su i slikovnice „Straško Strah“ Lade Tomšić te „Od malih ruku do velikih djela“ Iris Marinović i Lucije Ečim.

Popodnevni dio programa bio je snažno obilježen Dalmacijom. Predstavljena je knjiga Dade Batinić „Makar – pedalj cilog svita“, koja kroz sjećanja mještana, obiteljske priče i autentični dijalekt čuva uspomenu na život u selu Makar podno Biokova.

Veliku pozornost privukao je i zbornik Smojinih priča o Pisku „Libret o našem malom portu“. O knjizi su govorili Ivica Ivanišević, Boris Dežulović i Feđa Klarić, dugogodišnji Smojin fotografski suputnik. Dežulović je stotinjak pronađenih Smojinih tekstova o Pisku posložio kronološki, stvarajući svojevrsnu kroniku jednog malog dalmatinskog mjesta i njegovih promjena tijekom 20. stoljeća.

„Ovo je samo komadić, i mogla bi se napraviti cijela biblioteka ovakvih libreta sa Smojinim tekstovima“, poručio je Dežulović.

Festival se nastavlja u petak, 25. rujna, novim programima za djecu i odrasle. Među ostalim, Toni Milun održat će edukativni program financijskog opismenjavanja mladih, dok se u večernjem dijelu očekuje predstavljanje monografije Zorana Curića „Oliver – sve nježne riječi svijeta“, posvećene Oliveru Dragojeviću.