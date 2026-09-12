FOTO Dramatični prizori kod uvale Blaca: Ovako požarište na Braču izgleda s mora

Veliki požar na Braču i dalje je aktivan, a nove fotografije s terena pokazuju razmjere vatrene stihije koja već danima zadaje velike probleme vatrogascima.

Fotografije su snimljene s mora ispred uvale Blaca, na području poznate Pustinje Blaca. Prizori pokazuju kako izgleda područje zahvaćeno požarom gledano s morske strane otoka.

Područje prema Blacima proteklih je sati bilo jedno od mjesta na kojima su vatrogasci vodili borbu sa širenjem vatre, dok im posao dodatno otežava jak i promjenjiv vjetar.

Prema posljednjim službenim informacijama, požar na Braču zahvatio je oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume. U gašenje su uključene velike vatrogasne snage s otoka i kopna, kao i protupožarni zrakoplovi.

Borba s požarom se nastavlja, a fotografije snimljene s mora najbolje svjedoče o razmjerima požarišta na ovom dijelu Brača.