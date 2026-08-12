FOTO Doznaje se što se noćas dogodilo u Velebitskoj u Splitu

Splitska policija otkrila je nove detalje noćašnjeg događaja u Velebitskoj ulici u Splitu. Prema preliminarnim rezultatima očevida, postoje osnove sumnje da je u parkiranom automobilu aktivirano pirotehničko sredstvo kategorije F4.

Kako smo ranije izvijestili, snažna eksplozija odjeknula je Velebitskom ulicom u Splitu oko 1 sat iza ponoći. Na mjesto događaja izašli su policija i vatrogasci, a zbog očevida je tijekom jutra za promet bio zatvoren dio Velebitske ulice između križanja s Vinkovačkom ulicom i Ulicom Brune Bušića. Kako otkriva splitske policija, prometnica je otvorena iza 10 sati.

Podsjetimo, na prometnici su bile postavljene barikade, a policijskom trakom bio je ograđen dio područja na kojem se nalazilo oštećeno vozilo. U intervenciji su sudjelovala trojica pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom. U događaju, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je na vozilima nastala materijalna šteta.

Sada su iz policije otkrili što je, prema prvim rezultatima očevida, izazvalo eksploziju.

"U odnosu na oštećenje vozila u Splitu obavještavamo vas da prema preliminarnim rezultatima očevida postoje osnove sumnje da se radi o pirotehničkom sredstvu kategorije F4 koje je aktivirano u parkiranom automobilu", kazali su nam iz policije.

Policijsko postupanje i utvrđivanje svih okolnosti događaja se nastavlja.