FOTO Digla se prašina zbog prizora na Sustipanu, stigao odgovor: "Kosilice su tamo bile i za vrijeme Marinićeva mandata"

Fotografija kosilica i druge opreme odložene u južnom dijelu sustipanskog lapidarija izazvala je reakcije nakon što ju je objavio Srđan Marinić, koji je zbog stanja u prostoru žestoko prozvao aktualno vodstvo.

No iz Javne ustanove Park-šuma Marjan sada odgovaraju da takva praksa nije uvedena za mandata sadašnje uprave. Štoviše, tvrde da se oprema na tom mjestu odlagala i u vrijeme kada je upravo Marinić bio koordinator zadužen za Marjan.

Podsjetimo, na objavljenoj fotografiji vide se kosilice, rampa i druga oprema smještene uz sačuvane fragmente nadgrobnih spomenika. Među fragmentima pohranjenima u lapidariju nalazi se i dio nadgrobnog spomenika Antonija Bajamontija, jednog od najpoznatijih splitskih gradonačelnika.

Marinić je ustvrdio da je Javna ustanova krajem 2022. godine, u suradnji s Gradom Splitom, župnikom Župe sv. Stjepana pod borovima i konzervatorima, očistila i uredila južni dio lapidarija te u njega premjestila fragmente koji su desetljećima bili razbacani po Sustipanu.

Aktualno vodstvo prozvao je da je, umjesto nastavka uređenja, prostor pretvorilo u mjesto za odlaganje opreme.

Božanić: "To nije odluka sadašnje uprave"

Dalmacija Danas zbog toga se obratila ravnatelju Javne ustanove Park-šuma Marjan Ivanu Božaniću. Pitali smo ga kako je došlo do odlaganja opreme među fragmentima nadgrobnih spomenika, smatra li takav način korištenja prostora primjerenim te hoće li oprema biti uklonjena.

Božanić odgovara kako razlog leži u nedostatku skladišnog prostora, ali naglašava da postojeće stanje nije nastalo dolaskom sadašnjeg vodstva.

"Odlaganje kosilica, rampe i druge opreme u južnom dijelu Sustipanskog lapidarija bila je praksa koja se provodila tijekom cijelog mandata Srđana Marinića, koordinatora zaduženog za Marjan, i bivšeg ravnatelja Marka Pejnovića. Odluka o takvom načinu korištenja prostora nije donesena u mandatu sadašnje uprave", odgovorio je Božanić.

Prema njegovim riječima, oprema se, dakle, na tom mjestu nalazi već duže vrijeme, a problem je nedostatak odgovarajućeg skladišnog prostora.

Iz Javne ustanove najavljuju da sada pokušavaju pronaći drugo rješenje.

"Javna ustanova radi na pronalasku alternativnog rješenja", poručio je Božanić.