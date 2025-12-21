FOTO DANA Junac šeta Klisom

Nesvakidašnja scena jutros je zatekla vozače na području Klisa. Naime, junac je mirno šetao kolnikom i dok su automobili usporavali, a neki se i zaustavljali, životinja je bez žurbe nastavila svoj put, kao da je riječ o najnormalnijoj pojavi.

Vozači su bili prisiljeni prilagoditi vožnju, a pojedini su situaciju zabilježili fotografijama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama.

Za sada nije poznato kako je životinja dospjela na cestu niti kome pripada.

Iako je prizor mnoge nasmijao, ovakve situacije mogu biti izuzetno opasne - kako za vozače, tako i za samu životinju. Srećom, u ovom slučaju sve je prošlo bez ozlijeđenih i materijalne štete.