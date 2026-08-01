DAN NAKON POŽARA NA RIVI Oglasili se iz Roof68: "Svi su sigurni, a to je najvažnije"

Jučer oko 21.20 sati izbio je požar u ugostiteljskom objektu na Rivi, a prema prvim i neslužbenim informacijama vatra je zahvatila Roof 68. Čitatelji su nam tijekom večeri javljali da se s objekta širi gust dim koji je prekrio velik dio Rive.

– Nešto dimi iz Roof 68, cijela Riva je pod dimom – kazali su nam čitatelji neposredno nakon izbijanja požara.

Jedan od svjedoka rekao je kako je prije pojave dima čuo snažan zvuk.

– Zvučalo je kao da je nešto eksplodiralo – ispričao je.

Požar je navodno izbio u kuhinji ugostiteljskog objekta. Vatrogasne snage brzo su stigle na mjesto događaja te pristupile gašenju i sprječavanju širenja vatre.

"Svi su sigurni, a to je najvažnije. U međuvremenu, gosti mogu posjetiti naše sestrinske lokale u centru Splita ili na plaži Žnjan. Naše lokacije Olive Tree i Boiler Club nalaze se svega dvije minute hoda od ROOF-a, dok se Miyu Beach i Lee A Woo Beach nalaze na Žnjanu, najvećoj splitskoj plaži. Svi koji imaju rezervacije bit će kontaktirani od strane našeg tima za rezervacije te ćemo se pobrinuti da sve bude riješeno", poručili su iz Roof 68 na društvenim mrežama.

Prema izvješću vatrogasaca, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je s pet vozila i 14 vatrogasaca. U gašenju su sudjelovali i pripadnici DVD-a Split s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

U intervenciji je tako ukupno bilo angažirano 17 vatrogasaca sa šest vozila.

Službene informacije o uzroku požara, opsegu nastale štete i eventualno ozlijeđenim osobama zasad nisu objavljene.

Kako mjesto požara izgleda dan nakon intervencije, pogledajte u našoj fotogaleriji.