FOTO Dalmatinci stigli u Zagreb: Pogledajte transparente na velikom prosvjedu

Prosvjednici iz Dalmacije stigli su u Zagreb, gdje na Trgu kralja Tomislava počinje okupljanje za veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“.

Na Tomislavcu je sve više ljudi, a među okupljenima su građani koji su u glavni grad stigli iz Splita, Trogira, Klisa, Solina, Zadra i s Korčule.

Sa sobom su donijeli brojne transparente kojima šalju poruke o zaštiti okoliša, čistoj vodi i zemlji te problemima zbog kojih su danas prevalili stotine kilometara kako bi izašli na zagrebačke ulice.

Pogledajte transparente i prve prizore s Tomislavca uoči početka prosvjedne povorke.

Dalmatinci krenuli još rano jutros

Dio prosvjednika iz Splita na put je krenuo još u pet sati ujutro. Dva autobusa krenula su s Poljuda, a među putnicima su bili građani i aktivisti iz Splita, Solina i Kaštela.

Putem su se susreli s drugim skupinama iz Dalmacije, a u jednom od splitskih autobusa zapjevala se i poznata pjesma Vice Vukova „Tvoja zemlja“.

Sada su stigli na Trg kralja Tomislava, gdje se okupljaju s građanima pristiglima iz drugih dijelova Hrvatske.

Okupljanje je službeno najavljeno za 11 sati. Formiranje povorke predviđeno je oko 11.15, nakon čega će prosvjednici preko Strossmayerova trga, Zrinjevca i Praške krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Središnji program počinje u 12.15 sati.

Prosvjed organizira Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, a uz problem ilegalno odloženog otpada na području Gospića tijekom programa govorit će se i o drugim ekološkim „crnim točkama“ diljem Hrvatske.