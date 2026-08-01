FOTO Dalić je snimljen na dalmatinskom otoku: Pogledajte gdje uživa bivši izbornik

Nakon gotovo devet godina provedenih na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić odlučio je predahnuti i napuniti baterije na jednom od najmirnijih dalmatinskih otoka.

Kako doznajemo, bivši hrvatski izbornik trenutačno boravi na Lastovu, gdje uživa u odmoru i dalmatinskom ambijentu, daleko od nogometnih terena, pritiska velikih utakmica i svakodnevnih izborničkih obveza. Fotografija koja je stigla u našu redakciju prikazuje trenutak opuštanja u hladu jednog od lastovskih ugostiteljskih objekata.

Dalić se od hrvatske reprezentacije službeno oprostio 8. srpnja, nekoliko dana nakon završetka nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je 3. srpnja u šesnaestini finala izgubila od Portugala rezultatom 2:1, pogotkom primljenim u sudačkoj nadoknadi, a upravo je ta utakmica bila posljednja u njegovu izborničkom mandatu.

Na klupu Hrvatske stigao je 7. listopada 2017. godine, naslijedivši Antu Čačića u iznimno teškom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Već u prvoj utakmici svladao je Ukrajinu u Kijevu, izborio dodatne kvalifikacije, a potom započeo najuspješnije izborničko razdoblje u povijesti hrvatskog nogometa.

Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, ostvarivši 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza. Osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Nadodajmo na kraju da prema pisanju više medija, Zlatko Dalić već ima nekoliko ponuda za nastavak trenerske karijere. Ipak, još nije donio konačnu odluku o tome gdje će nastaviti svoj profesionalni put.