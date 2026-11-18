Na prvi pogled, oltar župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Škabrnji izgleda poput jednostavnog kamenog oltara. No iza njega krije se potresna priča koja seže u najmračnije dane Domovinskog rata. Naime, izgrađen je od ostataka stare crkve koju su srpske snage tijekom rata srušile do temelja.

Škabrnja je 18. studenoga 1991. godine postala poprište jednog od najtežih zločina u Domovinskom ratu. Uz ubijene civile i hrvatske branitelje, mjesto je pretrpjelo golema razaranja, a uništena je i njegova župna crkva.

Stara crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, posvećena 1918. godine, srušena je 28. siječnja 1992. godine. Bila je desetljećima duhovno središte mjesta, prostor u kojem su generacije Škabrnjana slavile, molile i ispraćale svoje najmilije.

Oltar koji čuva ostatke prošlosti

Nakon oslobođenja Škabrnje započela je obnova života, ali i izgradnja nove župne crkve na mjestu stare.

Arhitekti su pritom donijeli posebno simboličnu odluku. Oltar nove crkve izrađen je od profiliranih kamenih ostataka porušene crkve, na koje je postavljena nova, masivna kamena ploča.

Tako su dijelovi građevine koju su agresorske snage pokušale uništiti postali središnje mjesto molitve u obnovljenoj Škabrnji.

Iz ruševina je nastao simbol novog života

Nova crkva, projektirana prema zamisli arhitekta Igora Pedišića, svojim se izgledom razlikuje od tradicionalnih dalmatinskih crkava. Njezinu vanjštinu obilježavaju kameni zidovi, dok se u unutrašnjosti nalazi ovalno oblikovan prostor za vjernike.

No upravo oltar nosi možda najsnažniju poruku cijele građevine.

Kamenje koje je nekada bilo dio razorene crkve danas ponovno služi istoj svrsi. Ondje gdje je rat ostavio ruševine, ponovno se okupljaju vjernici.

Na 35. obljetnicu stradanja Škabrnje taj oltar ostaje snažan podsjetnik na prošlost, ali i na upornost stanovnika koji su se vratili, obnovili svoje domove i nastavili živjeti.