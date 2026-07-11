FOTO Čistoća pokazala kako izgleda posao nakon Ultre: "Bravo za naše vrijedne djelatnike"

Nakon završetka prve večeri Ultra Europe festivala, djelatnici splitske Čistoće već su u ranim jutarnjim satima krenuli u veliku akciju čišćenja festivalskog prostora.

Čistio se prostor unutar stadiona u Parku mladeži, ali i njegova okolica, na kojoj je nakon cjelonoćnog programa ostala velika količina otpada.

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U akciju nisu bili uključeni samo djelatnici Čistoće, nego i brojna komunalna vozila. Na terenu su bili kamioni za odvoz miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada, manja Piaggio vozila, čistilice, perilice te grajfer.

Iz Čistoće su objavili da je posao završen nakon nekoliko sati intenzivnog rada.

- Nakon održane prve večeri Ultra Europe festivala, naši djelatnici od ranih jutarnjih sati započeli su s čišćenjem prostora unutar stadiona u Parku mladeži te okolnog prostora. Osim djelatnika, u akciju čišćenja uključeni su kamioni za odvoz miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada, Piaggio vozila, čistilice, perilice te grajfer vozilo. Nakon nekoliko sati čišćenje je obavljeno. Bravo za naše vrijedne djelatnike - poručili su iz Čistoće.

Komunalne službe isti će posao obavljati i nakon preostalih festivalskih večeri, kako bi prostor bio spreman za nastavak programa i ponovno primio tisuće posjetitelja.