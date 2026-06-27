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FOTO Čipka i goli trbuh: Pogledajte što je Rozga obukla za koncert u Splitu

Uz sjajnu atmosferu i pjesmu u glas s publikom, posebnu pozornost privukao je i njezin modni odabir

Jelena Rozga priredila je večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, gdje je u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović proslavila velikih 30 godina glazbene karijere. Publika je tijekom koncerta imala priliku čuti presjek njezina bogatog opusa – od najvećih pop hitova do emotivnih balada koje su obilježile nekoliko generacija i godinama pune koncertne dvorane. Uz sjajnu atmosferu i pjesmu u glas s publikom, posebnu pozornost privukao je i njezin modni odabir.

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GALERIJA
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Rozga je na pozornicu izašla u elegantnoj bijeloj kombinaciji, a najviše pogleda privukao je prozirni čipkasti top kojim je upotpunila svoje izdanje. Pjevačica je još jednom pokazala zašto već tri desetljeća slovi za jednu od najomiljenijih domaćih izvođačica, a splitska publika nagradila ju je velikim pljeskom i glasnim pjevanjem od prve do posljednje pjesme.Jelena Rozga priredila je večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, gdje je u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović proslavila velikih 30 godina glazbene karijere. Publika je tijekom koncerta imala priliku čuti presjek njezina bogatog opusa – od najvećih pop hitova do emotivnih balada koje su obilježile nekoliko generacija i godinama pune koncertne dvorane.

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Uz sjajnu atmosferu i pjesmu u glas s publikom, posebnu pozornost privukao je i njezin modni odabir. Rozga je na pozornicu izašla u elegantnoj bijeloj kombinaciji, a najviše pogleda privukao je prozirni čipkasti top kojim je upotpunila svoje izdanje. Pjevačica je još jednom pokazala zašto već tri desetljeća slovi za jednu od najomiljenijih domaćih izvođačica, a splitska publika nagradila ju je velikim pljeskom i glasnim pjevanjem od prve do posljednje pjesme.

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