FOTO Četiri godine nakon zatvaranja ušli smo u Spaladium Arenu: Pogledajte kako danas izgleda

Nekada je bila pozornica velikih sportskih natjecanja, koncerata i sajmova, a danas se u njezinoj unutrašnjosti umjesto publike mogu vidjeti tragovi višegodišnjeg propadanja i sanacijskih radova. Spaladium Arena, jedan od najvećih i najambicioznijih splitskih projekata, već je četiri godine izvan funkcije.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je tijekom obilaska Arene predstavio stanje objekta i dosadašnje rezultate sanacije, a novinari su imali priliku vidjeti što se događalo iza zatvorenih vrata dvorane.

Posljednji spektakl bio je u rujnu 2022.

Spaladium Arena svečano je otvorena 27. prosinca 2008. godine, uoči Svjetskog rukometnog prvenstva 2009., za čije je potrebe i izgrađena. Projekt vrijednosti oko 50 milijuna eura trebao je Splitu osigurati suvremenu sportsku i koncertnu dvoranu.

Tijekom godina ugostila je brojne sportske događaje, koncerte i sajmove, no njezinu su sudbinu obilježili financijski problemi, sporovi i stečaj tvrtke koja je upravljala objektom.

Posljednji veliki događaj bilo je Europsko prvenstvo u vaterpolu, održano od 27. kolovoza do 10. rujna 2022. godine. Nedugo nakon prvenstva najavljeno je zatvaranje, a Arena je krajem te godine i službeno zatvorena.

Od tada u njoj više nema velikih sportskih natjecanja ni koncerata.

Poplavljeni prostori, derutna oprema i nestanak struje

Četiri godine bez redovitog održavanja ostavile su ozbiljne posljedice na objekt.

Šuta je tijekom obilaska opisao stanje koje je gradska uprava zatekla prilikom preuzimanja Arene.

„Dvorana je zatečena u jako lošem stanju, pod vodom, gdje je praktički sve bilo derutno, bez struje, bez priključka za vodoopskrbu, gdje je praktički vladao jedan kompletni kaos“, kazao je gradonačelnik.

U međuvremenu su poduzete hitne mjere sanacije. Prema njegovim riječima, voda je ispumpana, prodor vode zaustavljen, a električna energija ponovno uspostavljena u više od 90 posto objekta.

Prostor oko Arene zatvoren je za pristup i parkiranje, dok se u unutrašnjosti nastavljaju pregledi tehničkih sustava i pripreme za daljnje radove.

Galebovi, kosti i problemi s odvodnjom

Jedan od neobičnijih detalja koji je gradonačelnik iznio odnosi se na uzroke oštećenja.

Prema njegovim riječima, vještaci su utvrdili da su galebovi na krov donosili kosti koje su završavale u odvodnim cijevima.

„Galebovi su donosili kosti koje su upadale u cijevi. Dolazilo je do potiskivanja u sve odvode i zapravo je pod naglim pritiskom došlo do eksplozije“, izjavio je Šuta.

Procijenjena šteta na Spaladium Areni iznosi 12 milijuna eura, no gradonačelnik naglašava da će konačni trošak sanacije biti poznat tek nakon dodatnih stručnih pregleda i izrade troškovnika.

Može li Arena ponovno oživjeti?

Grad Split raspisao je javnu nabavu za sanaciju krova, a paralelno se provjerava stanje klimatizacije, dizala, ozvučenja, videonadzora i ostale opreme.

Šuta je najavio da se nastoji sačuvati sve što je još funkcionalno kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi.

„Ja mislim da bi otvorenje, ako bi sve išlo ovom dinamikom kako sada ide, moglo biti na ljeto“, rekao je, misleći na ljeto 2027. godine.

Grad ujedno priprema osnivanje nove tvrtke koja bi upravljala Arenom i organizacijom manifestacija.

Hoće li Spaladium Arena idućeg ljeta ponovno otvoriti vrata, ovisit će o uspješnosti javnih nabava i završetku sanacije. No nakon četiri godine zatvorenih vrata i višegodišnjeg propadanja, splitska dvorana napokon je u procesu obnove.