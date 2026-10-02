FOTO Čarobno svitanje nad Sinjskim poljem: Magla prekrila krajolik, prizori oduzimaju dah

Jutro na sinjskom području donijelo je prizore vrijedne zaustavljanja. Roko Pavlinušić objektivom je zabilježio svitanje nad Sinjskim poljem, gdje se gusta jutarnja magla spustila između naselja, prometnica i okolnih planina.

Dok su prvi automobili prolazili cestama, a sunce polako obasjavalo planinske vrhove, magla je čitavom krajoliku dala gotovo nestvaran izgled. Posebno dojmljivi prizori nastali su u prvim minutama dana, kada su se iznad maglenog pokrivača počele pojavljivati prve zrake sunca.

Donosimo veliku fotogaleriju.