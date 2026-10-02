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FOTO Čarobno svitanje nad Sinjskim poljem: Magla prekrila krajolik, prizori oduzimaju dah

Prve zrake sunca, gusta magla i obrisi okolnih planina stvorili su jutros posebne prizore na sinjskom području. Roko Pavlinušić zabilježio je svitanje kroz impresivnu seriju od čak 75 fotografija
svitanje sinj foto roko 8

Jutro na sinjskom području donijelo je prizore vrijedne zaustavljanja. Roko Pavlinušić objektivom je zabilježio svitanje nad Sinjskim poljem, gdje se gusta jutarnja magla spustila između naselja, prometnica i okolnih planina.

Dok su prvi automobili prolazili cestama, a sunce polako obasjavalo planinske vrhove, magla je čitavom krajoliku dala gotovo nestvaran izgled. Posebno dojmljivi prizori nastali su u prvim minutama dana, kada su se iznad maglenog pokrivača počele pojavljivati prve zrake sunca.

Donosimo veliku fotogaleriju. 

svitanje sinj foto roko 1
GALERIJA
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