FOTO Britvić nakon pokopa 500 hrvatskih žrtava: "Neprijateljska vojska ne može biti pokrivena hrvatskom zastavom"

Polaganjem cvijeća na spomen-ploču na Plokitama danas je započelo obilježavanje 85. obljetnice strijeljanja boraca Prvog splitskog partizanskog odreda i Prvog solinskog partizanskog odreda u Ruduši 26. kolovoza 1941. godine.

Cvijeće je položeno na mjestu s kojeg su borci Prvog splitskog partizanskog odreda krenuli u oružanu borbu.

Tom prilikom Ranko Britvić, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Splita, osvrnuo se i na nedavni pokop 500 hrvatskih žrtava Drugog svjetskog rata i poraća u Donjem Maclju. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovnih grobnica na području Slovenije. Britvić je poručio da ubijeni zaslužuju pijetet i dostojan pokop te da zločine nad njima treba osuditi, ali se usprotivio načinu na koji se, prema njegovu mišljenju, taj događaj stavlja u širi povijesni i politički kontekst.

"Njima svakako pijetet, njima svakako dostojna sahrana i osuda takvog zločina. Međutim, cijeli pokret za slobodu Europe se osuđuje ovim", rekao je Britvić.

"Oslobodilačka vojska i vojska zločinačka"

Posebno se usprotivio korištenju današnje hrvatske zastave u kontekstu pripadnika poraženih vojski iz Drugog svjetskog rata. "Neprijateljska vojska ne može biti zakapana i pokrivana novom hrvatskom zastavom s kojom smo izborili slobodu u Domovinskom ratu", rekao je. Govoreći o ustašama i četnicima, Britvić je naglasio kako se, prema njegovu mišljenju, osudom zločina počinjenih nad pripadnicima poraženih snaga ne bi smjela mijenjati povijesna uloga tih pokreta. "Treba znati da je bila oslobodilačka vojska i vojska zločinačka s druge strane", kazao je.

Upitan kako komentira tvrdnje da su ljudi stradali samo zato što su drukčije mislili, Britvić je odgovorio: "Ma nema to veze s mozgom. To je zločin."

Naglasio je da poslijeratna smaknuća treba osuditi kao zločine, ali smatra da žrtve tih zločina zbog toga ne treba predstavljati kao borce za slobodu. Kao usporedbu naveo je i postupanje prema njemačkim vojnicima nakon Drugog svjetskog rata, ističući da zločin počinjen nad pripadnikom neke vojske ne mijenja karakter vojske kojoj je pripadao. Britvić je zaključio kako pijetet prema ubijenima i osuda zločina moraju postojati, ali da se pritom, prema njegovu stavu, ne smiju izjednačavati strane koje su se tijekom Drugog svjetskog rata borile na suprotnim stranama.

Podsjetimo, na obilježavanje obljetnice stigla je dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić te nekoliko gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Splita među kojima je bila Marijana Puljak iz Centra te nezavisni vijećnik s liste Centra Damir Barbir, ali i drugi...