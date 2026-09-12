FOTO Brač nakon teške noći: Pogledajte scene s velikog požarišta

Velika borba s požarom između Ložišća i Bobovišća na Braču nastavljena je tijekom cijele noći, a razmjeri vatrene stihije iznimno su veliki. Prema prvoj procjeni vatrogasaca, požar je zahvatio oko 1500 hektara površine.

Podsjetimo, dojava o požaru otvorenog prostora zaprimljena je 10. rujna u 23:12 sati, nakon čega je počela velika vatrogasna intervencija.

Iz zraka gasilo šest protupožarnih zrakoplova

Tijekom četvrtka broj angažiranih snaga postupno se povećavao. Prema podacima od 14:30 sati, na požarištu je bilo 87 vatrogasaca s 26 vozila.

U intervenciji su sudjelovali DVD-ovi Supetar, Bol, Milna, Pučišća i Selca, kao i vatrogasne snage pristigle s kopna.

U gašenje iz zraka bila su uključena četiri kanadera i dva Air Tractora.

Prva procjena objavljena u 16 sati pokazala je da je opožarena površina dosegnula čak 1500 hektara.

Tijekom noći 134 vatrogasca

Borba s vatrom nastavila se i nakon što su protupožarni zrakoplovi završili dnevne aktivnosti. Na terenu su ostale snage Operativnog područja Brač i vatrogasci s kopna. Tijekom noći na požarištu su tako bila 134 vatrogasca s ukupno 36 vozila.

Nova pojačanja očekuju se u jutarnjim satima. Već u 6 sati došlo je još 52 vatrogasca sa 17 vozila iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Dolaskom novih snaga nastavit će se intenzivna borba s jednim od najvećih požara koji je ove sezone zahvatio Brač.

Donosimo galeriju s požarišta.