U središtu Splita sve se više osjeća blagdanski duh. Na Narodnom trgu, među Splićanima poznatijem kao Pjaca, započelo je kićenje božićne jelke, koja će i ove godine krasiti jedan od najpoznatijih gradskih trgova.
Pripreme za adventsko razdoblje u punom su jeku, a božićni ukrasi polako mijenjaju vizuru povijesne gradske jezgre.
Pjaca će tako uskoro zasjati u blagdanskom izdanju i postati još jedno mjesto na kojem će Splićani i njihovi gosti moći uživati u predbožićnom ugođaju.
Do najveselijeg razdoblja godine ostalo je još malo, a prizori iz središta grada najavljuju da božićna čarolija polako stiže u Split.
Kako je izgledalo kićenje Rive, pogledajte u našoj fotogaleriji.
ANKETA DALMACIJE DANAS
Kada je, po vama, pravo vrijeme za kićenje božićne jelke?
Božićna čarolija polako stiže u Split! Na Pjaci je počelo kićenje božićne jelke. Radujete li se blagdanskom ugođaju i Adventu u našem gradu?
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