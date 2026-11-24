U središtu Splita sve se više osjeća blagdanski duh. Na Narodnom trgu, među Splićanima poznatijem kao Pjaca, započelo je kićenje božićne jelke, koja će i ove godine krasiti jedan od najpoznatijih gradskih trgova.

Pripreme za adventsko razdoblje u punom su jeku, a božićni ukrasi polako mijenjaju vizuru povijesne gradske jezgre.

Pjaca će tako uskoro zasjati u blagdanskom izdanju i postati još jedno mjesto na kojem će Splićani i njihovi gosti moći uživati u predbožićnom ugođaju.

Do najveselijeg razdoblja godine ostalo je još malo, a prizori iz središta grada najavljuju da božićna čarolija polako stiže u Split.

Kako je izgledalo kićenje Rive, pogledajte u našoj fotogaleriji.

ANKETA DALMACIJE DANAS

Kada je, po vama, pravo vrijeme za kićenje božićne jelke? Božićna čarolija polako stiže u Split! Na Pjaci je počelo kićenje božićne jelke. Radujete li se blagdanskom ugođaju i Adventu u našem gradu? Već krajem studenoga, neka blagdanska čarolija traje što dulje! Na svetu Luciju, 13. prosinca Na Badnjak, kako nalaže tradicija Ne kitim božićnu jelku Glasaj