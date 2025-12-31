FOTO Boban i Šuta na Staru godinu obišli dežurne službe: "Stanje je relativno mirno na svim razinama"

Tradicionalno na Staru godinu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u pratnji splitskog gradonačelnika Tomislava Šute obišao je ključne dežurne i interventne službe na području Splita. Prema informacijama s terena, večer zasad protječe mirno, uz tek poneke intervencije ranije tijekom poslijepodneva.

Obilazak je započeo u Dispečerskom centru Vodovoda i kanalizacije Split u Hercegovačkoj 8, gdje ih je dočekao i pozdravio Ivica Perić, tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije. Nakon toga posjetili su Javnu vatrogasnu postrojbu Split i Javnu vatrogasnu postrojbu Splitsko-dalmatinske županije u Hercegovačkoj 18, gdje ih je dočekao zapovjednik Mario Mikas.

U nastavku obilaska posjetili su Područni ured civilne zaštite Split – Županijski centar 112 na adresi Moliških Hrvata 1, gdje ih je primio Srđan Kuščević, pročelnik Područnog ureda. Obišli su i Zavod za hitnu medicinu pri KBC-u Split (Spinčićeva 1), gdje ih je dočekao šef Hitne pomoći u Splitu Leo Luetić, a obilazak je zaključen u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave splitsko-dalmatinske na Trgu Hrvatske bratske zajednice 9.

Nakon obilaska, župan Boban osvrnuo se na stanje na terenu te uputio apel građanima da večer protekne mirno i odgovorno.

"Obišli smo sve interventne službe i za sada je stanje relativno mirno na svim razinama. Nešto je bilo intervencija tijekom poslijepodneva, ali sada je stanje jako dobro, što su nam potvrdili u svim službama. Drago mi je da dežurne službe dočekuju večer mirno i slobodno. Želio bih od srca da tako ostane cijela noć, pa i cijela 2026. godina", rekao je Boban.

Naglasio je i da mnogi Novu godinu dočekuju radno kako bi građani bili sigurni.

"Neki ljudi danas rade zbog naše i vaše sigurnosti. Nisu sa svojim obiteljima jer paze na nas. Barem toliko možemo napraviti da im ova noć bude ugodna i mirna te da sa svojim kolegicama i kolegama dočekaju novu godinu", poručio je.

Svoju poruku građanima uputio je i gradonačelnik Šuta, također istaknuvši važnost rada službi koje su na terenu tijekom blagdana.

"Nakon obilaska službi, možemo kazati da je stanje u gradu mirno i nadam se da će takvo stanje ostati i tijekom ove večeri i cijele godine. Ovi ljudi rade svoj posao da bi osigurali mir i sigurnost na našem gradu i županiji. Neka naši građani u miru žive i neka tako nastave živjeti u idućoj godini. Svim Splićankama i Splićanima želim sretnu i uspješnu novu godinu, neka vam se ostvare sve želje", rekao je Šuta.

Za kraj je i župan uputio novogodišnju čestitku.

"Svim građankama i građanima želim sretnu i uspješnu novu 2026. godinu. Svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije želim sretnu 2026. godinu, neka vam se ostvare sve želje. Želim vam ljubavi, mira, zdravlja i zadovoljstva", zaključio je Boban.

Tijekom obilaska, Blaženko Boban i Tomislav Šuta svim su hitnim službama uručili i prigodne poklone kao znak pažnje i zahvalnosti za njihov rad.