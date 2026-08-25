FOTO Bliži se kraj kolovoza, ali Split je i dalje krcat. Pogledajte Rivu i Bačvice

Kolovoz se polako bliži kraju, a s njim i sama špica turističke sezone, no prizori iz Splita danas još uvijek nimalo ne podsjećaju na kraj ljeta.

Nakon tjedana pravih ljetnih vrućina, utorak je donio nešto ugodnije temperature i više oblaka. Sunce se povremeno skriva, a vrijeme je osjetno ugodnije za šetnju gradom, što su iskoristili brojni Splićani i turisti.

Riva je i danas puna ljudi. Štekati su popunjeni, kroz centar prolaze grupe turista, a uobičajena ljetna vreva još se ne smiruje. Iako se kalendarski približavamo rujnu, Split je i dalje u punom turističkom pogonu.

Ni nešto oblačnije vrijeme nije ispraznilo Bačvice. Na najpoznatijoj splitskoj plaži kupača i sunčača ne nedostaje, a mnogima je upravo predah od najvećih vrućina dobrodošao za još jedan dan uz more.

Turistička špica polako ulazi u završnicu, dani postaju nešto kraći, a najveće ljetne žege popuštaju. Ipak, današnje slike s Rive i Bačvica pokazuju da sezona u Splitu još nije rekla posljednju riječ.

Kako danas izgledaju Riva i Bačvice, pogledajte u fotogaleriji.