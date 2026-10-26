FOTO Beograd jutro nakon izbora: Prizori iz središta grada pokazuju što je ostalo od Ćacilenda

Nakon burne izborne noći u Srbiji, središte Beograda osvanulo je s prizorima koji svjedoče o događajima tijekom prethodnih sati. Posebnu pozornost privlači prostor Pionirskog parka, u kojem se nalazilo šatorsko naselje poznato kao Ćacilend.

Pionirski park, smješten u neposrednoj blizini zgrade Predsjedništva Srbije, mjesecima je bio jedno od najprepoznatljivijih mjesta političkih napetosti u Beogradu.

Nakon izbora održanih u nedjelju, 25. listopada, ondje su zabilježene velike promjene. Na fotografijama nastalima sljedećeg jutra mogu se vidjeti ostaci šatora, uklonjene ograde i tragovi noćnih događaja.

Mjesto koje je mjesecima izazivalo polemike

Ćacilend je nastao tijekom studentskih prosvjeda 2025. godine. Njegovi su se sudionici predstavljali kao studenti koji žele nastaviti pohađati nastavu, dok su kritičari okupljanje povezivali s potporom vlastima Aleksandra Vučića.

S vremenom je prostor postao simbol dubokih političkih podjela u srbijanskom društvu. Ograde, šatori i stalna prisutnost okupljenih obilježavali su taj dio Beograda.

Jutro koje je privuklo pozornost javnosti

Prizori iz Pionirskog parka nakon izborne noći pokazuju znatno drukčiju sliku od one na koju su Beograđani navikli proteklih mjeseci.

Uz uklonjene dijelove šatorskog naselja, zabilježena su i oštećenja te tragovi požara na vozilima.

Fotografije iz srbijanske prijestolnice tako donose pogled na posljedice burne noći i promjene na prostoru koji je dugo bio u središtu političkih zbivanja.