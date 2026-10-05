FOTO Bageri preuzeli Put Duilova: Skida se stari asfalt, evo do kada će trajati radovi i što čeka vozače

Na Putu Duilova u Splitu od jutros je radno. Teška mehanizacija stigla je na teren, uklanja se postojeći asfalt, a fotografije s mjesta radova pokazuju da su zahvati na prometnici u punom jeku.

Radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Put Duilova počeli su danas, 5. listopada, zbog čega je na ovom dijelu prometnice uvedena privremena regulacija prometa.

Strojevi zauzeli prometnicu

Na fotografijama s terena vidi se nekoliko građevinskih strojeva, kamioni te uklonjeni dijelovi starog asfalta. Radovi se izvode na više točaka prometnice, zbog čega vozači koji prolaze ovim dijelom grada trebaju računati na izmijenjene uvjete vožnje i moguća usporavanja.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je posebna regulacija prometa, a vozačima i ostalim sudionicima preporučuje se dodatan oprez te poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.

Radovi do petka

Prema najavi, sanacija bi trebala trajati do petka, 9. listopada 2026. godine. Privremena regulacija ostat će na snazi tijekom izvođenja zahvata.

Kako danas izgleda Put Duilova i koliki je zahvat na prometnici, pogledajte u našoj fotogaleriji.