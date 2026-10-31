FOTO Anica Kovač s kćeri privukla poglede na zagrebačkoj špici: Evo što su kupovale uoči Svih svetih

Uoči blagdana Svih svetih, kada se mnogi pripremaju za obilazak posljednjih počivališta svojih najmilijih, Anica Kovač iskoristila je vrijeme za šetnju gradom u društvu kćeri. Majka i kći zajedno su kupile cvijeće, pridruživši se tako brojnim građanima koji ovih dana obavljaju posljednje pripreme za nadolazeći blagdan.

Blagdan Svih svetih tradicionalno je vrijeme kada se obitelji okupljaju, prisjećaju svojih pokojnika te cvijećem i svijećama uređuju grobove najmilijih.

Upravo zato posljednji dani listopada donose pojačanu potražnju za cvijećem, osobito krizantemama, koje su postale jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog blagdanskog razdoblja.

Vrijeme za obitelj i sjećanje na najmilije

Anica Kovač i njezina kći zajedničku su šetnju iskoristile i za kupnju cvijeća, u danima kada se gradovi i tržnice pune jesenskim aranžmanima.

Blagdan Svih svetih obilježava se 1. studenoga, a za mnoge predstavlja priliku da se, uz svakodnevne obveze, posvete obitelji, uspomenama i sjećanju na one kojih više nema.