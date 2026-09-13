FOTO 31. Split Film Festival otvorio filmski program

Sinoć je u Kinu Karaman otvoren filmski dio 31. Split Film Festivala. Prvo festivalsko filmsko okupljanje privuklo je velik broj posjetitelja koji su došli pogledati prvi naslov ovogodišnjeg programa i službeno označiti početak festivala.

Filmski program otvoren je projekcijom Az Zeeb čileanskog autora Rafaela Guendelmana, filma koji kroz pronađene Super 8 snimke povezuje osobnu priču s temama egzila, sjećanja i obiteljskog nasljeđa. Sinoćnje otvorenje ujedno je bilo prvi susret publike s glavnim filmskim prostorom ovogodišnjeg festivala, koji će do 18. rujna ugostiti konkurenciju dugometražnog i kratkog filma, dok se ostatak programa paralelno odvija na drugim lokacijama u gradu.

Danas, u nedjelju 13. rujna, festival se nastavlja u Kinu Karaman, Kinoteci Zlatna vrata i Salonu Galić. U Kinu Karaman večeras su na programu dva filma iz konkurencije dugometražnog filma. U 19 sati prikazuje se Where the Sun Shines Bright, a u 21 sat Glorious Summer. U Kinoteci Zlatna vrata nas od 18:30 sati čeka retrospektiva Aleksandra Stasenka, program realiziran u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom. U 20:30 slijedi projekcija hrvatskog dugometražnog filma Među nama mlade autorice Laure Pascu.

Salon Galić nastavlja s programom Konkurencije medijske umjetnosti. Izložba je otvorena od 10 do 13 te ponovno od 17 do 21 sat, dok u 13 sati počinje radionica poetske fotografije i filma za djecu.

Nakon jučerašnjeg otvorenja, festival ulazi u svoj prvi puni dan programa koji za posjetitelje sprema sve od kina i medijske umjetnosti do radionica na nekoliko lokacija u centru Splita.

Ulaznice za projekcije u Kinu Karaman dostupne su online ili na blagajni kina 30 minuta prije projekcije. Ulaz na ostale programe je slobodan. Više informacija o programu i filmovima dostupno je na https://splitfilmfestival.hr/hr/